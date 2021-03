La scuola che verrà: al via Fiera Didacta Italia online

TIM

(Teleborsa) -eventi in programma fraDomani, martedì, alle ore 14,00 , si alza il sipario sulladil’appuntamento più importante in Italia per l’innovazione nel mondo della scuola e i professionisti del settore. Fino a venerdì, docenti, educatori, dirigenti scolastici, esperti e principali aziende del settore avranno, dunque, la possibilità di confrontarsi per cercare di trovare insieme e in modo sinergico nuovi approcci e soluzioni innovative per riformulare ilAlla cerimonia inaugurale, che si potrà seguire via streaming sulla piattaforma dedicata e in diretta Facebook, dopo i saluti del presidente di Firenze Fiera,interverranno, in presenza dalla Sala Verde di Villa Vittoria, il sindaco di Firenze,e il presidente della Regione ToscanaIn collegamento, a seguire, il Ministro dell’Istruzionein rappresentanza del Ministero dell’Università e Ricerca epresidente di Didacta Germania. Sarà quindi la volta dell’assessora all’Istruzione, Università e Ricerca della Regione Toscana,o, assessora all’Educazione e Welfare del Comune di Firenze. In chiusura l’intervento del presidente di Indire,con le conclusioni.Fra ledi questa edizione, il progettocon gli insegnanti che per il primo anno potranno partecipare con le loro classi ad alcuni eventi in programma.nuove idee di leadership educativa èa cura dei dirigenti scolastici per l’incontro virtuale con leper partecipare agli eventi formativi focalizzando l’attenzione sui nuovi scenari che stanno cambiando la scuola.Nel corso dell'evento, sarà inoltre presentata la partnership strategica diche si arricchisce di un nuovo importante elemento: la certificazione diObiettivo dell'accordo, che vuole individuare soluzioni che permettano alle Istituzioni Scolastiche e all’Università il normale proseguimento delle attività didattiche in presenza, da remoto oppure in modo integrato, èdalle soluzioni applicative per la didattica digitale integrata basate su Google Workspace for Education, con i relativi servizi di assistenza specialistica e formazione, alla connettività (fissa e mobile), alle soluzioni di security, fino ai dispositivi Chromebook Samsung e ai corsi di formazione per docenti erogati da TIM Academy. Il progetto - charisce la nota - "sarà presentato il 17 marzo alle ore 16 nel talk Innovare la didattica con TIM e Google for Education- l’esperienza delle insegnanti del Liceo Statale G. Guacci di Benevento.Un impegnoquello diche è inoltre impegnata, insieme ad oltre 40 partner istituzionali e industriali, nel portare avanti Operazione Risorgimento Digitale, uno dei più imponenti programmi di divulgazione e formazione digitale mai attuato in Italia.