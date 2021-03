Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

sanitario

energia

finanziario

Walgreens Boots Alliance

Nike

McDonald's

Merck

Exxon Mobil

DOW

American Express

Goldman Sachs

Nxp Semiconductors N V

American Airlines

Bed Bath & Beyond

Moderna

Biogen

Seagate Technology

Microsoft

Netflix

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.953 punti.In moderato rialzo il(+0,46%); senza direzione l'(+0,05%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,54%),(+0,70%) e(+0,50%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,22%) e(-1,10%).Al top tra i(+3,50%),(+3,10%),(+2,92%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,48%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.(+8,05%),(+7,83%),(+7,31%) e(+3,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,54%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.Tentenna, che cede lo 0,98%.