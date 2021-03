Rallentano le Borse europee. Piazza Affari ancora la migliore

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, rallentando rispetto alla tonica apertura di questa mattina. Esaurita la spinta arrivata dai positivi dati economici giapponesi, gli investitori guardano alle indicazioni che arriveranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni dai banchieri centrali di tutto il mondo , con un focus particolare sulSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,26%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.730,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 65,2 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,51%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.366 punti.In rialzo il(+0,77%); come pure, sale il(+0,89%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,09%),(+1,31%) e(+1,27%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-0,71%) e(-0,41%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,96%.Ottima seduta per, che mostra un aumento del 3,18%, spinta da dividendo e raccomandazioni degli analisti. In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,29%, dopo il lancio dell'IPO sulla quota di minoranza di DRS Svettache segna un importante progresso del 2,04%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.di Milano,(+6,97%),(+4,84%),(+3,78%) e(+3,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,82%.