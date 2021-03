Reply e Banca Generali lanciano investment challenge dedicata alla sostenibilità

Reply

Banca Generali

(Teleborsa) -quest'anno con una, in collaborazione per il secondo anno consecutivo, ma la novità 2021 è. Scopo della competizione internazionale, rivolta a studenti e giovani professionisti, sarà realizzare piani di investimento sostenibili, un campo in cui Banca Generali ha una vastissima esperienza e quindi potrà accompagnare gli studenti attraverso le diverse fasi della competizione.All’edizione 2021anche, che si occuperà fra l'altro di fornire i rating ESG da usare nella competizione, ed ils, che conferma il suo impegno in progetti con un forte approccio esperienziale e basati su sperimentazioni avanzate nel campo della finanza e degli investimenti finanziari.I partecipanti alla competizione avrannoa investire in tempo reale nel mercato statunitense. Per supportare i partecipanti nell’identificazione delle migliori aziende in cui investire, al fine di ottenere il miglior impatto positivo per le generazioni future, sono previsti anche, seguirà la qualifica dal 19 al 30 aprile. I portafogli verranno accreditati con 1 milione di dollari e tutti i partecipanti potranno iniziare a sfidarsi. I partecipanti verranno quindi classificati e valutati in base alle loro scelte di investimento sostenibile. Solo iche otterranno i migliori profitti adottando principi ESGin cui una giuria premierà i primi tre vincitori.