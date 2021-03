Seduta euforica per il settore automotive dell'Italia (+2,22%), exploit di Sogefi

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

grande capitalizzazione

Ferrari

Ftse SmallCap

Sogefi

Landi Renzo

Immsi

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 275.505,2, in accelerazione del 2,22% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 581, dopo che in principio di giornata era a quota 573.Tra le azioni italiane adell'indice automotive, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,05%.Tra le azioni del, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,17%.In luce, con un ampio progresso dell'1,76%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,72%.