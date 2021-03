Vaccinazioni, UE centrerà obiettivo grazie a Pfizer. AIFA rassicura su Astrazeneca

Pfizer

(Teleborsa) -che sarà in grado dinel primo trimestre, a dispetto dei ritardi di Astrazeneca, perchédel previsto. Lo ha detto il commissario europeo al Mercato internon in un'intervista alla radio Europe 1.Frattanto, l'in via precauzionalea causa della segnalazione di "possibili effetti collaterali" al vaccino verificatisi in Olanda e Danimarca.a: il vaccino Astrazeneca non è pericoloso. L'agenzia per il farmaco italiana sostiene che i"hanno solo un legame temporale", mentre "è stata dimostrata tra i due eventi", verificatisi in Sicilia.sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca quindi. "Le attività di farmacovigilanza - sottolinea - proseguono sia a livello nazionale che europeo in collaborazione con Ema, monitorando con attenzione possibili effetti avversi legati alla vaccinazione".Il, intanto, torna a ribadire l'importanza di, per arrivare a fine mese a vaccinare, nel prossimo trimestre 52 milioni e nel terzo 84 milioni.Figliuolo, parlando a Che Tempo Che Fa su Rai 3, ha auspicato un rapido, ma ha anche toccato il tema delle, affermando "Se ci sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo bene, altrimenti si va su classi vicine o sennò su, questo bisogna fare".Il Commissario ha poi ricordato cheanche il vaccino di, un vaccino monodose che conconsegnate nel secondo trimestre equivale ad "averne 50 milioni""E' una fase delicata, o svoltiamo o perdiamo tutto", ha affermato Figliuolo, aggiungendo chee ad uniformare la campagna nelle varie Regioni, che ad oggi mostrano una grande variabilità. "Il mio compito sarà quello die andrò di persona a vedere", ha assicurato.