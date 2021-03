Andamento positivo per il comparto bancario a Piazza Affari (+1,39%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - L'si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.718,4, e si è poi portato a quota 8.792,8, in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 89, dopo aver avviato la seduta a 88.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, brilla, che passa di mano con un aumento del 3,61%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,21%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,95%.Tra i titoli adell'indice bancario, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,66%.avanza dell'1,06%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,69%.