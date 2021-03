AstraZeneca, EMA: giovedì la nuova valutazione, per ora nessun collegamento con trombosi

(Teleborsa) - L'(EMA) ha ribadito che al momento non ci sonoin merito ad un collegamento diretto tra la somministrazione del vaccino di AstraZeneca e i casi di mortalità registrati a seguito diin diversi Paesi europei. "Non ci sono indicazioni che lepossano aver provocato questi eventi", ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa la direttrice esecutiva dell'EMA,, sottolineando che l'Agenzia sta comunque effettuando "una rigorosa analisi sugli", anche con il coinvolgimento di esperti di questa specifica patologia.Secondo quanto riferito dalla direttrice esecutiva al 10 marzo sono stati rilevatisu quasia cui vanno aggiunte le ulteriori segnalazioni giunte nel fine settimana. Il riferimento è soprattutto ai casi denunciati dall’Istituto di vigilanza tedesca sui farmaciche ha segnalato ieri di aver individuato "una specifica forma diin concomitanza con un calo di piastrine nel sangue e sanguinamento avvenute in prossimità temporale con la somministrazione del vaccino AstraZeneca". I casi individuati sarebbero 7 su 1,6 milioni di vaccinati ina confronto con i 3-4 casi registrati ogni anno per milione di abitanti.Cooke ha specificato che ildel vaccino "", una risposta ribadita anche di fronte alle domande della stampa che chiedeva un suo giudizio o una sua indicazione in merito alla decisione di diversi paesi, inclusa l'Italia, che hanno sospeso la somministrazione delle dosi. "Quando si vaccinano milioni di persone non è raro che si abbiano reazioni avverse. Il nostro ruolo è valutare se qualsiasi caso sia un reale effetto collaterale o una coincidenza", ha sottolineato. "Le decisioni prese a livello nazionale vengono prese nel contesto delle informazioni disponibili a livello nazionale. È una prerogativa deiagire ed è nostra responsabilità concentrarci su una", ha aggiunto.Cooke ha definito "improbabile" un collegamento tra i casi diindividuata edel vaccino: "lo abbiamo indagato inizialmente quando l'Austria aveva sospeso l'uso di un lotto particolare a causa di possibili eventi collegati al lotto. All'epoca non avevamo trovato alcun effetto plausibile collegato al lotto. Continuiamo ad indagare questo aspetto, ma visto che ci sono più casi in Europa, con più lotti coinvolti, riteniamo improbabile che si tratti di eventi legati ai lotti".La direttrice ha aggiunto che garantire ladel vaccino è una priorità dell'Agenzia così come quella di comunicare i risultati delle valutazioni in corso e ha assicurato che la risposta dell'EMA sulle valutazioni in corso arriverà