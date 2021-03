Borse europee positive. Piazza Affari chiude a +0,50%

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un +0,04%.Spicca la performance dei settori, in particolare il rally di Volkswagen , e, questi ultimi spinti anche dalla buona performance del Nasdaq. In Italia segna buoni rialzi il settore, per le indiscrezioni su possibili progetti di consolidamento che riguardanoe altri istituti, comeL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,59 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +95 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,66%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,80%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,50%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.418 punti.Sale il(+1,01%); sulla stessa linea, su di giri il(+1,5%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,57%),(+2,41%) e(+1,72%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,82%),(-0,85%) e(-0,42%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,74%.Svettache segna un importante progresso del 2,67%.Vola, con una marcata risalita del 2,50%.Brilla, con un forte incremento (+2,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,67%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,29%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,29%.Tra i(+13,33%),(+4,36%),(+4,04%) e(+3,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,62%.Sensibili perdite per, in calo del 3,20%.scende dell'1,55%.Calo deciso per, che segna un -1,39%.