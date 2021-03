Elica, nel 2020 ricavi in calo del 5,7%. Giulio Cocci è il nuovo CEO

Elica

(Teleborsa) -, società specializzata nella produzione di cappe aspiranti da cucina e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con. L'EBITDA normalizzato si è attestato a 42,2 milioni, in riduzione del 6,3% rispetto ai 45 milioni del 2019, mentre il risultato netto normalizzato è sceso a 8,5 milioni rispetto ai 9,3 milioni del 2019Il risultato netto normalizzato di pertinenza del gruppo è diminuito a 2,6 milioni dai 5 milioni del 2019, mentre ildi rispetto ad un utile di 3,1 milioni del 2019. Laa fine 2020 è negativa per 51,4 milioni di euro, rispetto a -47,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019.Alla luce dei risultati dell’esercizio 2020, il consiglio di amministrazione ha proposto di. Il CdA ha inoltre nominato, attuale Group CFO della società, consigliere e amministratore delegato del gruppo dopo le dimissioni, per ragioni personali, di Mauro Sacchetto. Stefania Santarelli è la nuova CFO del gruppo.