Fenix Entertainment annuncia avvio riprese "I nostri fantasmi"

Fenix Entertainment

(Teleborsa) -, società di produzione e distribuzione cinematografica quotata in Borsa sul nuovo segmento professionale AIM PRO Italia, annuncia, l’opera seconda di Alessandro Capitani (vincitore di un David di Donatello per il miglior cortometraggio nel 2016) con Michele Riondino, Hadas Yaron (vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2012) e Alessandro Haber. Il film è stato scritto da Alessandro Capitani, Francesca Scialanca e Giuditta Avossa.Prodotto da Fenix Entertainment, il film verrà girato per due settimanee per cinqueresso gli studi di Cinecittà. Nonostante la zona rossa istituita nelle regioni dove avrà luogo la lavorazione, le riprese sono state autorizzate e proseguiranno fino al termine stabilito. Feninx Entertainment, infatti, ha adottato un rigido protocollo anti-Covid che permette la continuazionedella lavorazione del film.