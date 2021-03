IEG, si è chiusa la seconda giornata della digital edition di Sigep

(Teleborsa) - Si è chiusa la seconda giornata di, la digital edition delorganizzato da Italian Exhibition Group in vista della 43esima edizione che si terrà a Rimini a gennaio 2022. Tra gli eventi che si sono svolti oggi anche quello patrocinato dalla neonatadedicato all'importanza della materia prima. "Il mondo del gelato è in evoluzione grazie alla conoscenza delle materie prime e delle fibre naturali. Ormai i gelatieri sono piccoli chimici che assemblano le eccellenze per far uscire la dolcezza del nostro Paese", ha dichiarato, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri.È il gelato artigianale l’unico alimento al quale ilha dedicato una giornata ufficiale. Il 24 marzo è infatti la Giornata Europea del Gelato Artigianale. Sigep Exp ha dedicato oggi un talk alla scoperta del gusto di quest’anno: il ‘’, gelato alla crema antica alla vaniglia, variegato con salsa di arance, decorato con scaglie di cioccolato fondente. È un gusto che celebra la tradizione gelatiera della Spagna, un Paese crocevia di popoli e sapori. Ad accompagnare la preparazione del gelato, a cura del gelatiere Ciro Fraddanno, sono stati il vicepresidente Domenico Del Monte, Silvia Chirico della Tenuta Chirico e la biologa nutrizionista Marianna Rizzo, esperta di educazione alimentare e dieta mediterranea, che ha sottolineato la funzione salutare di un alimento come il gelato artigianale.L'evento digitale si chiude domani (17 marzo, ndr) con un'altra giornata dedicata a interviste, talk e presentazioni.