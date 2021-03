L'indice delle società High Tech italiane marcia in positivo (+1,40%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 116.434,9 con un incremento di 1.620,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 765, dopo aver avviato la seduta a 766.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,89%.Tra le medie imprese quotate sul, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,61%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,96%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,28%.