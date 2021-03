Officina Stellare si aggiudica contratto per stazione terra SLR

Officina Stellare

(Teleborsa) -, società vicentina specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, quotata all’AIM Italia, si è aggiudicata unper la fornitura di unain Spagna. Ilcomplessivo della commessa è di circaIl contratto di fornitura siglato da Officina Stellare si inserisce nel quadro dell’importante progetto scientifico promosso daln, guidato dalla società spagnolacon il supporto dalla tedesca. Il progetto rientra nell’ importante iniziativa di ricerca scientificacofinanziato dai fondi FEDER e il cui valore complessivo ammonta a circa 3 milioni di Euro.Laper Satellite Laser Ranging, progettata e realizzata da Officina Stellare sulla base di specifici requisiti tecnici concordati con il cliente finale, è prevista per laCon questo contratto Officina Stellare rafforza ulteriormente la sua presenza negli ambienti scientifici europei, grazie allo sviluppo e alla realizzazione di strumentazione innovativa per la geodetica e il supporto alle missioni di Osservazione della Terra.