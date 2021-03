Salute, pandemia spinge italiani verso strutture private

(Teleborsa) - Una vera e propriache non ha risparmiato nemmeno i: a causa del Coviddi italiani hanno dovuto rinunciare a. Secondo l’indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat su un campione rappresentativo della popolazione nazionale, tra marzo e dicembre 2020 circaE se questo non bastasse, nello stesso periodo sono poco meno diche hanno dovuto rinunciare a curare i propri figli a causa diGuardando più da vicino i dati emerge che, durante i primidall’esplosione della pandemia, tra iche avevano in programma una visita medica per il proprio figlio, quasise la sono vista rimandare dalla, mentre il 16% ha dovuto addirittura fare i conti con laSebbene il rinvio medio sia stato pari a 51 giorni, nel 49% dei casi la visita è stata rimandata sine die. I disservizi più frequenti sono stati registrati per, ma non sono stati esenti da problematiche anche patologie più gravi come ad esempio la cardiologia, dove il rinvio medio è stato pari a 37 giorni.La situazione di emergenza ha quindia rivolgersi ad unaper curare i propri figli (40% di coloro che hanno subito rinvii o cancellazioni), andando in alcuni casi ad accentuare il divario sociale in termini di accesso alle cure da parte dei minori. Il costo medio sostenuto dai rispondenti che si sono rivolti ad una struttura privata per far curare i propri figli è stato pari a 339 euro per singola visita o esame. Non sorprende vedere come il 7% di chi si è rivolto ad una struttura privata per visite od esami diun minore abbia dovuto fare ricorso ad unSecondo l’osservatorio di Facile.it e Prestiti.it, realizzato su un campione di oltre 125mila domande di finanziamento, nel 2020, lrichiesti ad una società di credito per far fronte a spese mediche è stato pari a 6.145 euro, da restituire in 53 rate (circa 4 anni e mezzo). Nel 39% dei casi a presentare domanda di prestito per c