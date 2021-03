Torna il volo AZ tra Genova e Roma

(Teleborsa) - Da venerdì 2 apriletornerà a volare doperato con Airbus A319 da 144 posti.Al primo volo del mattino tra il Cristoforo Colombo e l'aeroporto di Fiumicino, si aggiungerà quello pomeridiano il volo di rientro serale.Ilconsentirà ai passeggeri in partenza dall'aeroporto di Genova di raggiungere Roma e proseguire il proprio viaggio verso oltre 36 destinazioni in Italia, in Europa e nel mondo attraverso lo scalo di Fiumicino.