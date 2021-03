Trenitalia, anche nel 2021 Official Green Carrier della Milano-Sanremo

(Teleborsa) - Anche nel 2021saràdella 112esima edizione della corsa ciclisticache prenderà il via sabato 20 marzo. Per l'occasione il portale news di Ferrovie dello Stato ha ricordato la strettatra treno e bicicletta."Il treno e la bici viaggiano sempre più spesso insieme – si legge su FS News – sia come mezzi di trasporto, grazie ache consente di spostarsi in un modo ancor più rispettoso dell’ambiente, sia nelle grandi competizioni ciclistiche. Dopo il successo dello scorso anno Trenitalia si conferma Official Green Carrier del prossimo, così come delle grandi gare che lo precedono: la corsa in linea Strade Bianche, in provincia di Siena, la corsa a tappe Tirreno-Adriatico, dal centro-nord Italia a San Benedetto del Tronto (AP), e la Milano-Sanremo".ll portale ha ricordato infine che gli appassionati delle due ruote possono anche consultare ilche Trenitalia ha dedicato alle, per percorrere 20 itinerari da Nord a Sud, "da raggiungere comodamente seduti a bordo treno e compiere poi in sella, circondati dagli incantevoli e variegati paesaggi italiani".