UE, von der Leyen: all'Italia altri 3,9 miliardi di prestiti SURE

(Teleborsa) - "Felice di annunciare che oggi l'Italia ha ricevuto quasiulteriori di prestiti nell'ambito di, lo strumento dell'UE che protegge posti di lavoro e imprese durante la pandemia. L'Italia riceverà in tutto 27,4 miliardi di euro con SURE. L'Europa è con voi". È quanto ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.Al 10 marzo, la Commissione Europea ha di cui l'ultimo da 9 miliardi , nell'ambito dello strumento SURE. Le emissioni consistono in obbligazioni a 5, 10 e 15 anni e l'interesse degli investitori ha finora portato a condizioni di prezzo favorevoli.