Wall Street chiude in buon rialzo aspettando il FOMC

(Teleborsa) - La Borsa di New York ha chiuso gli scambi in moderato rialzo, in attesa che il meeting del FOMC chiarisca la view sulla ripresa e l'inflazione. Ilchiude in rialzo dello 0,53%, continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata il 5 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.969 punti. Positivo il(+1,12%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,46%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,36%),(+1,18%) e(+1,11%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,25%) e(-0,57%).Al top tra i(+3,79%),(+3,46%),(+3,10%) e(+2,50%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,53%.Sensibili perdite per, in calo del 2,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,33%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,96%),(+8,09%),(+7,70%) e(+4,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.