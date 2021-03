BMW in forte rialzo dopo conti 2020 e piano di crescita

BMW

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra unasui valori precedenti, attestandosi a 83,97. La casa automobilistica di Monaco di Baviera beneficia del piano presentato oggi , che prevede una crescita significativa dei profitti nel 2021 e un focus sulla mobilità elettrica.BMW prevede che il numero diconsegnati ai clienti cresca in media di oltre il 20% all'anno tra il 2025 e il 2030 e che i veicoli green rappresentino almeno il 50% delle consegne entro il 2030.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 85,06 e successiva a 88,04. Supporto a 82,08.