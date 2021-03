Coronavirus in Italia, torna a salire tasso positività. Tante ancora le vittime

(Teleborsa) - Sonodi Coronavirus registrati ina fronte di quasitra antigenici e molecolari con ilche sale al(+ 0.7% su ieri). Ancora, purtroppo, ilQuesti i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 17 marzo, diffuso dal ministero della Salute. La Regione col più alto numeri di contagi è laseguita da, questo pomeriggio, tra il Presidente del Consiglioe Primo Ministro canadese,Al centro della discussione, ilcomune impegno nellacon particolare riferimento all'intensificazione delle campagne vaccinali, e per un rilancio economico e sociale efficace, sostenibile ed inclusivo, anche nel quadro dellahanno inoltre auspicato di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, favorite anche dalla numerosa e ben integrata collettività italiana inPalazzo Chigi, intanto, domani, in occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Covid19, la Presidenza del Consiglio ha dispostodellesugli edifici pubblici".Gli esperti dell'stanno ancora valutando glidel, ma ritengono che al momento ie raccomanda di continuare leLo afferma un comunicato dell'Agenzia dell'Onu. "Il Comitato di esperti dell'OMS sullasta valutando con attenzione gli ultimi dati disponibili", si legge in un comunicato dell'Agenzia dell'Onu. "Al momento, si valuta che i benefici del vaccino AstraZenecae quindi raccomanda di, si legge.Intanto, a distanza di un anno dalla scoperta delaumentano gli"C’è bisogno di interventi a sostegno dellacon particolare attenzione alle fasce della popolazione più fragili, sia dal punto di vista sociale ed economico sia per condizione demografica, come gl. A dirloPresidente ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) che sottolinea: "Soprattutto per loro si dovrebbero prevedere servizi psicologici pubblici, più diffusi e resi accessibili, anche attraverso contributi economici pubblici e l’uso delle nuove tecnologie, volti a consentire la condivisione delle emozioni, così dirompenti, di questo periodo ma anche per attivare e canalizzare al meglio le risorse che ognuno di noi ha e che non si riescono più a vedere perché si è sopraffatti dall’angoscia, dall’ansia, dalla depressione e dal