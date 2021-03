Eni annuncia sostegno autorità UK a sviluppo progetto HyNet North West

Eni

(Teleborsa) - Importanti passi avanti dinella cattura e stoccaggio di anidride carbonica, un elemento cruciale della decarbonizzazione e transizione energetica portata avanti dalla big italiana. Lehanno infattia favore del progetto integratoche punta alla decarbonizzazione dell’importante distretto industriale dell’Inghilterra Nord Occidentale.I fondi erogati dall'(UKRI), attraverso l’Industrial Decarbonisation Challenge (IDC),per finalizzare gli studi di progettazione in corso e consentiranno di accelerare la(FID) di HyNet North West ale di completarne laIl progetto integratoformato da Eni e da aziende industriali dell’area e prevede laemessa dalle industrie esistenti e dai futuri siti di produzione di idrogeno blu, quale combustibile alternativo per gli impianti di riscaldamento, generazione di energia elettrica e trasporto. Il progetto consentirà di realizzare ladi cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica (CCS) delel consorzio come operatore delledella CO2 utilizzando allo scopo i propriper i quali ha ottenuto l’assegnazione nell’ottobre 2020 di unada parte delle autorità UK Oil & Gas (OGA).Una volta operativo il progetto consentirà didi anidrite carbonica del mondo ed in particolarecontribuirà allae fornirà l'80% del target di 5GW di idrogeno a basse emissioni annunciato dal Governo britannico, svolgendo un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo zero emissioni al 2050 del Paese.