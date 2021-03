Exprivia, Tribunale ammette proposta concordato preventivo per controllata Italtel

Exprivia

(Teleborsa) - Exprivia, società di Information e Communication Technology quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che nei riguardi della propria Italtel S.p.a., il Tribunale di Milano ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo secondo il piano proposto dalla stessa Italtel. Il Tribunale ha ritenuto, sottolinea una nota della società, "che la proposta concordataria presentata da Italtel possa essere". Contestualmente il Tribunale ha fissato la data di convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato e i termini per le altre incombenze. Il piano di rilancio vede protagonista il TIM (che diventerà azionista di controllo al 75%) in cordata con, che rileverà il 25% delle quote della newco.