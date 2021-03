Future USA contrastati. In rosso il Nasdaq

(Teleborsa) - Isugli indici a stelle e strisce si muovono con segni misti, anticipando unaper la borsa di Wall Street. C’è molta attesa per la conferenza stampa del governatore della FED Jerome Powell, che arriveranno dopo un meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (), il principale organismo della Federal Reserve statunitense.Il contratto sulè in lieve rialzo dello 0,14% a 32.769 punti, quello sulloperde lo 0,29% a 3.940 punti, mentre ildiminuisce dell'1% a 12.900 punti.Il rendimento deli è in rialzo, oltre quotae ai massimi in 13 mesi, dopo due sedute in cui era stato in calo. Ciò spinge le vendite dei titoli tecnologici ad alta capitalizzazione.