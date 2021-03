Giappone, export in calo a febbraio. Pesa domanda debole da Cina e USA

(Teleborsa) - La bilancia commerciale del Giappone torna in positivo a febbraio. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone (MOF), il. Il dato si confronta con il deficit di circa 323,9 miliardi di yen di gennaio, mentre a febbraio 2020 si era registrato un disavanzo di 1.113 miliardi. Le attese del mercato indicavano un avanzo più ampio di 420 miliardi di yen.In termini di volumi, l'segnala un calo tendenziale del 4,5% a 6.038 miliardi di yen, peggio delle attese (-0,8%), mentre lehanno registrato un aumento dell'11,8% a 5.820 miliardi di yen, appena inferiore al consensus (+11,9%).Le esportazioni verso lasono aumentate del 3,4%, trainate da apparecchiature per la produzione di chip, metalli non ferrosi e plastica, rallentando bruscamente da un aumento del 37,5% nel mese precedente, in parte a causa delle vacanze per il capodanno cinese. L'export verso gliè stato in calo del 14%, il quarto mese consecutivo in diminuzione.