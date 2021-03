Il calendario 2021 degli eventi societari di Sesa

Sesa

(Teleborsa) -, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. Verranno poi segnalate le conference call per la presentazione dei risultati contabili alla comunità finanziaria.In linea con la politica dei dividendi, il management del Gruppo attivo nel campo delle soluzioni IT delibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell'anno.CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione per il periodo di 9 mesi al 31 gennaio 2021Appuntamento: Conference call con gli Stakeholder per la presentazione dei risultati economici e finanziariAppuntamento: Partecipazione all'evento "Pan European Small/Mid-Cap" organizzato da J.P. MorganAppuntamento: Partecipazione alla Virtual STAR Conference 2021 – Spring EditionCDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 30 aprile 2021Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 30 aprile 2021 - Nomine nuovo CdA e società di revisione (seconda convocazione il 27 agosto 2021)CDA: Approvazione della relazione trimestrale al 31 luglio 2021CDA: Approvazione della relazione semestrale al 31 ottobre 2021