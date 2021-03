Il comparto dei servizi finanziari in Italia in rialzo (+1,08%)

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole ilIlha aperto a 111.462,8, in aumento dell'1,08%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 515, dopo aver avviato la seduta a 518.Tra i titoli del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,26%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,33%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,64%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,54%.Tra ledi Milano, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,24%.