Mercati europei in stand-by. Gli investitori attendono la FED

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.Gli investitori sono cauti in vista della conclusione del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo dellastatunitense. C’è attesa sulle sue conclusioni, dai dati sull’economia statunitense alle scelte sui tassi di interesse.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,73%) si attesta su 64,33 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +97 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,64%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, sottotonoche mostra una limatura dello 0,30%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.446 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In frazionale calo il(-0,21%); come pure, poco sotto la parità il(-0,21%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,13%),(+1,12%) e(+0,93%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,33%),(-1,10%) e(-0,94%).di Milano, troviamo(+2,19%),(+1,87%),(+1,46%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,58%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.di Milano,(+7,45%),(+4,16%),(+1,77%) e(+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,25%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,13 punti percentuali.scende dell'1,95%.