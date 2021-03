Milano non si allontana dalla parità, allineata ai Listini europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

bancario

servizi finanziari

automotive

vendite al dettaglio

viaggi e intrattenimento

sanitario

Banco BPM

BPER

Banca Mediolanum

Pirelli

DiaSorin

Amplifon

Moncler

Buzzi Unicem

Mutuionline

La Doria

Credem

Banca Popolare di Sondrio

Falck Renewables

MARR

ERG

Danieli

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,19. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.728 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,22 dollari per barile, in calo dello 0,90%.In salita lo, che arriva a quota +100 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,70%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%, tentenna, che cede lo 0,60%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.420 punti.In frazionale calo il(-0,52%); come pure, poco sotto la parità il(-0,57%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,22%),(+0,64%) e(+0,61%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,11%),(-1,39%) e(-1,38%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,82%.Svettache segna un importante progresso del 3,12%.Vola, con una marcata risalita del 2,13%.Brilla, con un forte incremento (+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,67%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,28%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,50%),(+6,04%),(+2,51%) e(+2,05%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,52%.Crolla, con una flessione del 3,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,59%.