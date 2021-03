Rete Unica, Giorgetti: "Fare presto, c'è stallo che non giova al Paese"

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economicochiede trasparenza e velocità sul progetto, perché. Lo afferma in audizione alla Camera sul Recovery Plan, sollecitando gli attori coinvolti asulladel progetto."Non so se il progetto di rete unica sia e giusto o sbagliato, ma, non possiamo far passare i mesi", chiarisce Giorgetti, aggiungendo che lo Stato, quale azionista indiretto dei soggetti coinvolti, ha la "responsabilità di fare una". L'allungamento dei tempi crea "sovrapposizioni e duplicazioni " negli investimenti e "dispersione di risorse" - spiega il Ministro - mentre "la logica vorrebbe che le risorse vengano usate in modo razionale e il pubblico intervenga dove serve".Rete unica - precisa - non significa "ricostruire un monopolio privato in capo a una sola azienda e tantomeno in mani straniere" ed è orientata a garantire "parità d condizioni" agli operatori.Giorgetti parla anche di potenziare il, affermando che è una misura "indispensabile rispetto alle date che ci siamo dati per la liberazione delle frequenze 5G".Quanto al, il titolare del MISE afferma che il piano deve essere"Andrà evitata la tentazione di inserire progetti che non siano attuabili. Dovranno essere ambiziosi ma realistici e non velleitari", sottolinea Giorgetti, ricordando che si tratta di "un'occasione importante" per l'Italia che offre "l'opportunità di correggere prassi negative consolidate e di adottare un metodo di programmazione dei progetti più strutturato e meno frammentato".Per quanto concerne il- afferma - "la priorità èin qui problematico per ladel Paese" e "rimuovere i ritardi" anche "con opportune semplificazioni normative".Fra le priorità, Giorgetti cita anche quella die quindi investire sulle risorse umane della PA e sulla "capacità tecnica di affrontare questa sfida".