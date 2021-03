Alfio Bardolla, CdA approva budget consolidato 2021

Alfio Bardolla Training

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(ABTG) ha approvato il budget 2021, coned Ebitda a 3,8 milioni di euro, con Ebitda margin al 29%.La strategia di crescita nel corso del 2021 prevede un ulteriore rafforzamento e consolidamento della digital transformation del business model, sia in ambito dell’offerta dei servizi che della struttura organizzativa.La nuova strategia digitale - spiega la società in una nota - prosegue non solo per rispondere agli effetti della pandemia e delle misure restrittive, ma anche per ottimizzare i processi aziendali e migliorare l’efficienza anche nell’apertura in nuovi Paesi., a vantaggio della marginalità e della profittabilità del modello di business. L’Ebitda margin è previsto raggiungere il 29%.Nel percorso di crescita è inclusa anche ABTG Espana SL: il Gruppo ABTG punta infatti a riproporre sul mercato spagnolo lo stesso modello di business digitale della Capogruppo. Anche AGL proseguirà la sua strategia di crescita attraverso l’espansione della rete dei partners e lead generation, con lo sviluppo della piattaforma proprietaria digitale.