Appuntamenti e scadenze del 18 marzo 2021

(Teleborsa) -Milano Digital Week - La Milano Digital Week - Città equa e solidale, sarà incentrata su equità e sostenibilità. Una serie di incontri virtuali su tecnologia, futuro sostenibile e innovazione attraverso il digitale. Un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricercaCorte dei Conti - Il Presidente della Consulta, Giancarlo Coraggio, terrà una lectio magistralis dal titolo "La Corte dei conti nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale". E’ il primo di 6 incontri, organizzati dalla Presidenza della Corte dei contiG20 - Terzo Framework Working Group Meeting - in videoconferenzaAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà a Bergamo per partecipare alle celebrazioni in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di CoronavirusParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari. Discorso introduttivo di Christine LagardeConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri dell'Ambiente - I ministri dell'Ambiente procederanno a uno scambio di opinioni sulla strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climaticiBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaWebinar Conftrasporto-Confcommercio e Assarmatori - Webinar "Lavoro marittimo e investimenti nello scenario post Covid", con la presentazione del Rapporto Nomisma. Interverrà, tra gli altri, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020 e relativa conference call- Assemblea: Assemblea Generale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2020 e proposta di destinazione degli utilI- CDA: Relazione finanziaria annuale 2020 che comprende il progetto di bilancio di esercizio e proposta dividendo 2020- Appuntamento: Comunicato stampa- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio consolidato 2020 e del progetto di bilancio d’esercizio 2020 nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati alla comunità nel pomeriggio e diffusione del comunicato stampa il 18 marzo prima dell'apertura di Piazza Affari- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione dei ricavi preliminari al 28 febbraio 2021- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 2020- CDA: Relazione finanziaria annuale: approvazione del progetto di bilancio e della relativa relazione sulla gestione nonché del bilancio consolidato integrato dell’esercizio 202018.00 -- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per presentare i risultati del 2020. La presentazione sarà tenuta dall’AD, Francesco Starace, e dal CFO, Alberto De Paoli.