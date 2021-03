Assonime, Patrizia Greco designata alla presidenza per il biennio 2021-2022

(Teleborsa) -è stata designata alla presidenza diper il biennio 2021-2022. Grieco, attualmente vicepresidente dell'associazione delle società italiane per azioni, prenderà il posto di. Il Consiglio Direttivo e la Giunta di Assonime si sono riuniti questa mattina in videoconferenza sotto la presidenza di Cipolletta. Il Consiglio ha ascoltato la relazione deinominati per condurre le consultazioni ai fini della individuazione del nuovo presidente, essendo la carica del presidente Cipolletta non rinnovabile a norma di statuto.I Saggi hanno informato il Consiglio Direttivo che dalle consultazioni è emerso un consenso per l'indicazione di Patrizia Grieco. Il Consiglio ha quindi deciso all'di designare la vicepresidente Grieco come presidente di Assonime per il biennio. La nomina sarà deliberata dall'che si terrà il 17 giugno.A seguire la Giunta di Assonime ha discusso leitaliane e internazionali: a livello globale le più recenti previsioni delineano un quadro di ripresa robusta trainato dalle campagne di vaccinazione, ma anche dalle forti prospettive di crescita di. "In, vi sono diversi segnali di ripresa dell'economia, anche se la domanda interna resta debole. L'anticipazione della spesa perdelabitativo e scolastico e per progetti infrastrutturali che abbiano completato gli iter autorizzativi, ma sono in attesa dei finanziamenti, darebbe una spinta immediata alla crescita. Sul fronte del lavoro è particolarmente urgente intervenire per accrescere l'", si legge in una nota dell'Associazione.Sono stati presentati alla Giunta i Rapporti deiper il 2020 che saranno pubblicati nei prossimi giorni. Il primo dei Rapporti, coordinato da, è dedicato ai "" e intende promuovere un'attiva partecipazione del sistema delle imprese alla realizzazione degli obiettivi sulla sustainable corporate governance, con lo scopo di contribuire, attraverso misure graduali e proporzionate, alla costruzione di un modello europeo d'impresa sostenibile.Il secondo Rapporto, coordinato da, è dedicato a "". Il tema affrontato è come conciliare il miglioramento della sostenibilità ambientale con la competitività delle imprese e la crescita economica. Il Rapporto identifica vari interventi di politica pubblica per rimuovere molti ostacoli amministrativi e normativi all'innovazione; sottolinea inoltre l'importanza di attuare un sistema incisivo di qualificazione delle stazioni appaltanti, con particolare attenzione alle competenze in materia ambientale.Il Consiglio, infine, ha approvato ltra le imprese associate di, ed è stato cooptato tra i membri di Giunta, presidente di Seri Industrial.