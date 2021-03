Covid, oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia

(Teleborsa) - Il presidente del Consigliooggi parteciperà alla Giornata nazionale indelleche si terrà aAlle ore 11 verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l'inaugurazione delcon la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.La giornata è stata scelta in ricordo della notte in cui per le vie della città lombarda sfilarono iche trasportarono via centinaia di defunti per la cremazione. Il via libera al ddl che istituiva ilcome Giornata nazionale è arrivato all'unanimità ieri mattina (17 marzo, ndr) dalla Commissione Affari costituzionali del Senato