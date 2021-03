E-commerce, DigiTouch acquista la startup Ondeal

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nel mercato della digital transformation, ha sottoscritto un accordo vincolante per, specializzata nella gestione di marketplace grazie alla propria piattaforma 4Deal. L'operazione si inserisce nella strategia di DigiTouch di rafforzare le proprie soluzioni in ambito e-commerce e proporsi come polo digitale aggregante.DigiTouch intende acquisire dai venditori ilsociale di Ondeal. L'acquisto avverrà in tre fasi e l'operazione sarà gestita interamente con mezzi propri. Saranno pagati 578 mila al primo closing (acquisto del 90,38% del capitale), 320 mila euro entro 9 mesi dal primo closing, tramite un aumento di capitale riservato, e ulteriori massimi 290 mila euro per salire al controllo totale della società.Ondeale la sua controllata 4Success gestiscono una piattaforma in grado di integrare il catalogo prodotti dei propri clienti e di gestirne in modo diretto la, come, Aliexpress e altri. DigiTouch apporterà mezzi finanziari per supportare lo sviluppo tecnologico e commerciale della piattaforma."Ondeal rappresenta unper noi, per proseguire nel nostro cammino di espansione e di focalizzazione sui segmenti chiave dell’ecosistema digitale - ha commentato- Sulla base dei nostri forecast e delle stime di mercato, prevediamo che la nostra business unit e-commerce si rafforzerà significativamente nel prossimo triennio".