Giornata positiva per i mercati europei, Milano chiude a +0,33%

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l'. Il fatto che l'EMA abbia detto che il vaccino è "sicuro ed efficace" non ha smosso i mercati in chiusura, dato che ci si aspettava questo esito.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,46%. L'è in calo (-0,72%) e si attesta su 1.732,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,41 dollari per barile, in netto calo del 4,94%.Torna a scendere lo, attestandosi a +95 punti base, con un calo di 4 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,23%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,25%, eè stabile, riportando un moderato +0,13%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,33%, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.476 punti.In lieve ribasso il(-0,21%); consolida i livelli della vigilia il(+0,01%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,51%),(+0,97%) e(+0,81%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-3,27%),(-1,33%) e(-1,23%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,75%),(+2,98%),(+2,52%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%.Tra i(+6,04%),(+4,84%),(+4,43%) e(+3,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,32%.In caduta libera, che affonda del 2,22%.