Gruppo FS, riparte servizio Mercitalia tra Cervignano e Torino Orbassano

(Teleborsa) - Dopo unodovuto alla pandemia da Covid-19, ilha riattivato il servizio di trasporto intermodale fra l’Interporto di Cervignano del Friuli (Udine) e l’Interporto di Torino Orbassano . Una iniziativa che riparte, coerente con gli obiettivi delche prevedono un sempre più spintodallacontribuendo a migliorare l- si legge su FS News, testata online del Gruppo - sono di: lunedì, mercoledì e venerdì dall’Interporto di Cervignano del Friuli a quello di Torino Orbassano; martedì, giovedì e sabato nella direzione opposta. Da giugno i collegamenti diventeranno- Il servizio riveste un caratterecollegando l’intero Nord Italia in tutta la sua ampiezza, sia a livello internazionale, inserendosi a pieno titolo sul Corridoio TEN-T Mediterraneo che, collegando la penisola Iberica e la Francia con l’Ungheria, favorisce di fatto iTestimonianza concreta dellatra le società del v che consente ildell’intera catena del trasporto e ildel processo di trasferimento delle merci da terminal a terminal., il maggior operatore di trasporto combinato in Italia e il terzo in Europa, curerà infatti la commercializzazione, assisterà i clienti e metterà a disposizione del servizio carri di ultima generazione che permetteranno anche il trasporto dei semirimorchi MEGA, casse mobili, container marittimi e cisterne tank.principale impresa ferroviaria in Italia per il trasporto e la logistica delle merci, nonché uno dei maggiori operatori del settore in Europa, effettuerà i servizi di trazione e