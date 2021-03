Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia dà qualche segnale positivo (+0,67%), giornata euforica per Beghelli

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

CNH Industrial

Interpump

Prysmian

media capitalizzazione

El.En

Danieli

Zignago Vetro

Beghelli

Aeroporto di Bologna

Piovan

(Teleborsa) - Senza slanci ilche si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all', che mostra un incremento modesto.Ilha aperto a 37.973, in crescita dello 0,67%, mentre l'registra una risalita dello 0,60% a 1.048.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,75%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,29%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,14%.Tra i titoli adel comparto beni industriali, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 6,04%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,84%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,26%.Tra ledi Piazza Affari, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 12,07%.Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'11,27%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 9,16% sui valori precedenti.