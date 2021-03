L'indice dei titoli bancari in Italia in tono rialzista (+1,22%), slancio per Banca Profilo

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Buona seduta per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 9.014,3, in rialzo di 108,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in salita a 90, dopo aver avviato la seduta a 89.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,84% sui valori precedenti.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,27%.Tra i titoli adell'indice bancario, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,96%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,21%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,83%.