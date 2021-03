Lavoro, Orlando: oggi il tavolo al Ministero per la riforma degli ammortizzatori sociali

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoroha dichiarato che oggi si riunirà ildel Ministero sulla questione "della riorganizzazione ed universalizzazione degli". In occasione di un convegno organizzato dalla, Orlando ha parlato anche di. "Sento un riaffiorare di alcune idee secondo cui, con la pandemia, possano tornare a crescere le varie forme di precarizzazione del lavoro. Questa è un'idea che deve essere immediatamente respinta. Questo è un fatto inequivocabile", ha detto. "Non possiamo più permetterci – ha aggiunto il ministro – una società ripiegata su se stessa anche a causa delle condizioni deldel".Infine, una riflessione sul. "Non si gestisce ilsoltanto con un esercito di giuristi, abbiamo bisogno di riacquistare una funzione di programmazione forte", ha sottolineato.