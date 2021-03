Pari opportunità, De Lise: "Giovani professionisti siano valore aggiunto"

(Teleborsa) -. Lo chiede, presidente dell’, nel corso del webinar "Prospettive e futuro della professione: le pari opportunità per i giovani commercialisti". "Essere giovani in Italia - sottolinea - non è la cosa più semplice del mondo: siamo considerati arroganti o irresponsabili. Accendendo i riflettori su questo tema, vogliamo dimostrare come invece essere giovani sia un valore aggiunto".i, segretario della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, propone invece di una ricetta che punta su digitalizzazione e aggregazione, sottolineando che occorreranno "competenze specifiche". "Gran parte del futuro del Paese passa attraverso temi come la formazione e le specializzazioni", conviene, commissione Lavoro Pubblico e Privato alla Camera., presidente Confprofessioni, evidenzia che "negli ultimi anni sono mancate le politiche governative nei confronti dei giovani" ed oggi "molti sono orientati verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato". Secondo(past president dei commercialisti italiani), "il Covid ha diviso ancora di più in due l’Italia: da un lato i garantiti, dall’altro i professionisti e gli autonomi" e "forse l’idea di immaginare una no tax area fino al compimento del trentesimo anno di età e fino al secondo scaglione Irpef potrebbe essere una manovra straordinaria", vicepresidente dell’Ungdcec, ricorda che "da una recente ricerca emerge che tra i giovani predomini un sentimento di paura e di sfiducia verso il lavoro".(numero uno dell’Odcec di Milano) invece afferma "non credo che il futuro sia a tutti i costi nelle specializzazioni, quanto nelle sinergie e nell’imparare a fare rete". Infine,(presidente dell’Odcec Bergamo), parla di una "vocazione" e ritiene che "il riformismo sfrenato e l’enorme burocratizzazione ci stiano danneggiando".Al webinar hanno partecipato anche Marianna Cugnasco (presidente Commissione Pari Opportunità Ungdcec), Maria Pia Nucera (presidente Adc); Andrea Dili (presidente Confprofessioni Lazio); Francesco Serao (past president del Cndcec); Giovanni Battista Calì (presidente Fondazione Telos).