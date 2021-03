Positivo il Mercato americano grazie alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale al rialzo per la borsa di Wall Street, grazie al sostegno offerto dalla Federal Reserve e dal Presidente Jerom Powell che ha escluso rialzi dei tassi fino al 2023. Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,58%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.974 punti.In frazionale progresso il(+0,38%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,27%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,41%),(+1,12%) e(+0,94%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,63%) e(-0,41%).Tra i(+4,48%),(+3,18%),(+3,16%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,83%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,74%.(+4,32%),(+3,88%),(+3,71%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,33%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,99%.Sensibili perdite per, in calo del 2,85%.In apnea, che arretra del 2,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: PhillyFed (atteso 23,1 punti; preced. 23,1 punti)13:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 700K unità; preced. 712K unità)15:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)15:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,6%).