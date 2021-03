Recordati, nel 2020 tengono i ricavi. Dividendo da 1,05 euro

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica quotata sull'MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con, in flessione del 2,2% rispetto all'esercizio precedente (+0,4% a tassi di cambio costanti). L’EBITDA è stato pari a 569,3 milioni di euro, in crescita del 4,7% rispetto al 2019, mentre l'rettificato si è attestato a 410,4 milioni (+7,3% sull'esercizio precedente).Laal 31 dicembre 2020 evidenzia un debito netto di 865,8 milioni di euro che si riduce rispetto al debito netto di 902,7 milioni al 31 dicembre 2019. Il consiglio di amministrazione ha proposto la distribuzione agli azionisti di un, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2020 di 0,50 euro. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2020 ammonta così a 1,05 euro per azione., la società ha confermato le previsioni rese note il mese scorso: unadei mercati di riferimento post pandemia nella seconda metà dell'anno porterà i ricavi tra 1.570 e 1.620 milioni, l'EBITDA tra 600 e 620 milioni e l'utile netto rettificato tra 420 e 440 milioni.