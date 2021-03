Recovery Plan, Starace (Enel): proposto obiettivo vincolante per bus elettrici nel Tpl

Enel

(Teleborsa) - L'amministratore delegato diha dichiarato di aver proposto al Governo di inserire unnelin merito ad una percentuale dida sostituire con. "Senza un input del governo la domanda, e cioè la spinta che muove gli investitori, non partirà mai", ha detto in un'intervista al Sole 24 Ore. Il settore individuato in particolare da Starace è quello del(Tpl): "se un imprenditore sa che nell'arco di 10 anni andranno cambiati 10-20 mila autobus è motivato a investire. È il classico 'business case'". "C'è ora una grande opportunità per far crescere un'industria e una filiera: in Europa non esiste un'industria di autobus elettrici. Il campo è quindi aperto a chi fornisce un indirizzo di politica industriale più chiaro e più a lungo termine", ha aggiunto Starace.Altro settore segnalato dall'Ad di Enel è quello dell'industria europea dei: "la nostra fabbrica di(3Sun, produce pannelli bifacciali innovativi, ndr), che oggi ha una capacità produttiva di 200 megawatt all'anno, è la più grande in Europa. Con l'accelerazione delpossiamo portare la produzione fino a 3mila megawatt, dei quali più della metà soddisferà il fabbisogno del nostro gruppo a livello globale. Ci vuole il coraggio di sviluppare questa imprenditorialità". "Ritengo che l'Europa farebbe bene a sostenere questo processo: dopo tutto quello che è successo nel 2020, penso che si debba cominciare a ragionare sul fatto che un certo tipo di produzioni strategiche è bene averle nella Ue", ha sottolineato.