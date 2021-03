Sigep, edizione digitale si chiude con 2.500 incontri e 1.250 ore di collegamento web

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, edizione digitale della manifestazione didedicata alla gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e al caffè, ha registrato la partecipazione die un 25% degli operatori proveniente da 136 Paesi stranieri. Sono stati, da 60 Paesi, che hanno incontrato le aziende, originando 2.500 incontri e 1.250 ore di collegamento web.L'evento, realizzato in collaborazione con, ha generato 5.000 contatti e circa 10mila messaggi scambiati. Inoltre, sono stati raggiunti quasi 24 milioni di contatti media nei tre giorni della manifestazione, 138 giornalisti accreditati e 750.000 utenti unici sono entrati in contatto attraverso i canali social con il brand Sigep durante le giornate di apertura della piattaforma.L'operatività delladi IEG, tramite la quale 268 buyers hanno incontrato le aziende, con 2.500 incontri in 3 giorni e 1.250 ore di collegamento web su tutti i fusi orari, è stata resa possibile grazie all’assistenza di unamessa in campo da IEG, col suo network di regional advisor, e Agenzia ICE, che ha attivato 30 suoi uffici nel mondo.Il prossimo appuntamento con Sigep sarà, alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dal 22 al 26 gennaio 2022.