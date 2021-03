Sotto la parità il comparto sanitario italiano (-0,62%), scambi al ribasso per Pierrel

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

DiaSorin

Amplifon

Pierrel

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia l', mentre ilregistra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 248.956,6, in ribasso di 1.563,3 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 849, dopo aver avviato gli scambi a 838.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,41%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,38%.