(Teleborsa) - Ribasso per il, anticipato dall'esordio eccellente delIlha aperto a quota 19.104 in discesa del 2,62% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 231, dopo un avvio a 229.Tra i titoli adell'indice materie prime, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 2,72% sui valori precedenti.