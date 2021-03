Transmec, finanziamento di 8 milioni da CDP con garanzia SACE

(Teleborsa) -ha ricevuto undi euro da Cassa Depositi e Prestiti, con Garanzia Italia di SACE, per sostenere i piani di crescita sul mercato nazionale e all'estero. In particolare, le risorse erogate andranno a supportare principalmente il piano di investimenti finalizzato allo sviluppo di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.Transmec, che vanta un fatturato 2019 superiore a 300 milioni di euro con più di 1.000 dipendenti, è una storicaoggi presente nel mondo con 40 sedi. Serve clienti di alta fascia in tutti i settori merceologici, con una particolare specializzazione nell’automotive, nel fashion e nel grocery."L’incontro con Cassa Depositi e Prestiti e SACE rappresenta la volontà della nostra azienda di volerattenti ai nostri progetti di crescita - ha commentato il presidente della società- L’auspicio è che sia solo un primo passo per una relazione che andrà sicuramente a consolidarsi in futuro"."Il supporto a Transmec risponde alla volontà di CDP di affiancare le migliori Mid Cap italiane, che intendono sostenere dei programmi di crescita in Italia e nel mondo", ha affermato, vicedirettore generale di CDP.