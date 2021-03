Webuild si aggiudica contratto per cunicolo Nord Tunnel San Gottardo

Webuild

(Teleborsa) -si aggiudica unper la realizzazione del, una galleria d'accesso lunga 4 km per il Secondo tubo del San Gottardo. In consorzio con Webuild ela controllata svizzera csc costruzioni (con una quota del 40%) figurano Implenia (40%) e Frutiger (20%).Il progetto commissionato dall’Ufficio Federale delle Strade (USTRA) prevede la. Il lotto include inoltre unaper un impianto di calcestruzzo sotterraneo, lo scavo preliminare per il secondo tubo della galleria e varie installazioni per la gestione dei materiali. L'inizio della costruzione è previsto per lae i lavori dureranno circaCsc è già stata protagonista della realizzazione di due dei cinque lotti principali dellache si estende tra il portale nord di Erstfeld, nel Canton Uri, e quello sud di Bodio, nel Cantone Ticino. Csc ha inoltre lavorato alla(15,4 km di lunghezza), inaugurata lo scorso settembre. Grazie alla realizzazione di queste due grandi opere ilpermette(meno di 2 ore tra Zurigo e Lugano, circa 3 ore da Zurigo e Milano), avvicinando la Svizzera all’Italia.Il San Gottardo, con i suoi 57 chilometri, è attualmente il tunnel ferroviario più lungo del mondo ma questo record è destinato ad essere superato, una volta completata, dalla Galleria di Base del Brennero che con i suoi 64 km totali diverrà il collegamento ferroviario in sotterraneo più lungo al mondo. Un’opera di mobilità sostenibile che migliorerà le possibilità di trasporto in Europa e di cui lo stesso Gruppo Webuild sta realizzando tre dei principali cantieri.