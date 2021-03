Avio, CdA approva bilancio 2020. Riprende distribuzione dividendi

Avio

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società attiva nel settore aerospaziale e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio 2020, che si è chiuso con, in calo del 12.6% rispetto all'esercizio precedente ed essenzialmente in linea con quanto previsto dalla guidance per il 2020.La diminuzione dei ricavi è principalmente dovuta all', sottolinea la società, "che ha causato un rallentamento nell'esecuzione delle attività operative sia di sviluppo che di produzione", oltre che "causare una generalizzata difficoltà di esecuzione dei programmi da parte della catena di fornitura europea"."Mentre stiamo vedendo alcuni segnali di ripresa, lo scenario a breve termine rimane incerto - ha dichiarato l- Tuttavia, Avio è riuscita ad aumentare le sue prospettive di business a lungo termine sulla base di una solida roadmap di prodotto e grazie all'aumento del backlog e della cassa netta. La ritrovata fiducia ci permette die di proseguire nel nostro impegno a creare valore per gli azionisti nel lungo termine".Il CdA di Avio proporrà all'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021 di distribuire un dividendo per complessivi 7,3 milioni di euro, ovvero di, con un dividend payout ratio del 49,2%.L'EBITDA Reported, pari a 35,2 milioni di euro, è in calo del 17,4% rispetto all’esercizio precedente, mentre lè pari a 14,9 milioni di Euro (-44,9% rispetto al 2019). Il portafoglio ordini, pari a 736 milioni di euro al 31 dicembre 2020 è superiore alle indicazioni di Guidance (650-680 milioni di euro). Migliora la posizione di cassa netta a 62,6 milioni di euro (+8,1% rispetto ai 57,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019).